Son dakika haberi! Baskınına karşı saklanan uyuşturucu polisin dikkatinden kurtulamadı
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Son dakika haberi! Baskınına karşı saklanan uyuşturucu polisin dikkatinden kurtulamadı

22.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:04
Son dakika haberi! Baskınına karşı saklanan uyuşturucu polisin dikkatinden kurtulamadı

Son dakika haberleri... Çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu madde sevk ederek, sattıkları tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu madde sevk ederek, sattıkları tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Zehir tacirleri polis baskınına karşı uyuşturucu maddeleri evlerinin çatı kiremitlerinin altına gizlemiş.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri çevre illerden kente uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yapan 2 yabancı uyruklu şahsı tespit etti. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından iki şüpheli Narkotik timleri tarafından gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin evlerinde yapılan aramalarında ise 420 adet sentetik ecza hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Zehir taciri iki şahıs polis baskınında yakalanmamak için 100 gram afyon sakızı ve 151 gram reçine esrarı ise çatı kiremitleri arasına sakladıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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