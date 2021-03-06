Son dakika haberi! Baskil'de şehitler için mevlit programı düzenlendi
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Son dakika haberi! Baskil'de şehitler için mevlit programı düzenlendi

06.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:58
Son dakika haberi! Baskil'de şehitler için mevlit programı düzenlendi

Edinilen son dakika haberine göre Baskil ilçesinde şehitler için mevlit programı yapıldı.

Baskil ilçesinde şehitler için mevlit programı yapıldı.

Baskil ilçesinin Karaali köyünde Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerler için düzenlenen mevlit programında, Kuran-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Programa, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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