Son dakika haberi! Baskil'de şehit Fethi Sekin'in kabri ve külliyesini çocuklar ziyaret etti

Son dakika haber: Baskil ilçesinde şehit polis Fethi Sekin'in kabrini ve külliyesini çocuklar ziyaret etti.

Baskil ilçesinde şehit polis Fethi Sekin'in kabrini ve külliyesini çocuklar ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde bakım ve koruma altında olan çocuklara yönelik gezi düzenlendi.

Gezi kapsamında çocuklar, şehit polis memuru Fethi Sekin'in Doğancık köyünde bulunan kabrini ziyaret etti.

Şehit Fethi Sekin Külliyesini gezen çocuklar, şehit Sekin hakkında bilgi aldı.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Şehit Polis Fethi Sekin Külliyesinin ilk misafirlerini ağırladıklarını kaydederek, "Çocuk Evleri Sitesi bünyesinde bakım ve koruma altında olan çocuklarımızı ağırladık. Şehidimizin aziz hatıralarının yaşatıldığı külliyeye herkesi bekliyoruz." dedi.