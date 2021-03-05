Son dakika haberi! Basketbol maçlarından önce helikopter kazasında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personel anısına maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterinin uğradığı elim bir kaza sonucunda 11 kahraman Mehmetçiğimizin şehit olmasının, 2 kahraman Mehmetçiğimizin ise yaralanmasının derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizi yasa boğan olay sebebiyle bu hafta oynanacak tüm basketbol müsabakaları öncesinde şehitlerimizin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük