Son dakika haberi... Başkentteki yangından etkilenen yaşlılar başka huzurevlerine nakledilecek

Bir son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğle saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde yangın çıkan özel bir huzurevinde kalan yaşlıların, tedbir amaçlı hastanede sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından geçici süreyle diğer yaşlı bakım kuruluşlarına nakledileceğini bildirdi.