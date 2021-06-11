Son dakika haberi... Başkentteki yangından etkilenen yaşlılar başka huzurevlerine nakledilecek
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Son dakika haberi... Başkentteki yangından etkilenen yaşlılar başka huzurevlerine nakledilecek

Son dakika haberi... Başkentteki yangından etkilenen yaşlılar başka huzurevlerine nakledilecek
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğle saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde yangın çıkan özel bir huzurevinde kalan yaşlıların, tedbir amaçlı hastanede sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından geçici süreyle diğer yaşlı bakım kuruluşlarına nakledileceğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğle saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde yangın çıkan özel bir huzurevinde kalan yaşlıların, tedbir amaçlı hastanede sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından geçici süreyle diğer yaşlı bakım kuruluşlarına nakledileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 45 yaşlının kaldığı huzurevinde çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, kurum çalışanları ve huzurevi sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılan açıklamada, yaşlıların tedbir amaçlı hastanede sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından geçici süreyle diğer yaşlı bakım kuruluşlarına nakledileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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