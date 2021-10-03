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Son dakika haberi! Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Ankara'da, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

ANKARA (AA) - Ankara'da, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Keçiören ve Çubuk ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 kilo 148 gram esrar, 87 adet ecstasy, 46 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
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