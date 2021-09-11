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Başkentteki otobüs yangınına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkentteki otobüs yangınına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Ankara'nın Çankaya ilçesinde önce yön levhasına daha sonra aydınlatma direklerine çarpan şehirlerarası yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişini hayatını kaybettiği ve 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığı kazaya ait yeni görüntüler...

Başkentteki otobüs yangınına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde önce yön levhasına daha sonra aydınlatma direklerine çarpan şehirlerarası yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişini hayatını kaybettiği ve 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığı kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde önce yön levhasına daha sonra aydınlatma direklerine çarpan şehirlerarası yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişini hayatını kaybettiği ve 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığı kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler yaşanan felaketin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Başkentteki otobüs yangınına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Başkentteki otobüs yangınına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Başkentteki otobüs yangınına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Başkentteki otobüs yangınına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
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Haber: Başkentteki otobüs yangınına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Haberler
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