Başkentteki otobüs yangınına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde önce yön levhasına daha sonra aydınlatma direklerine çarpan şehirlerarası yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişini hayatını kaybettiği ve 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığı kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde önce yön levhasına daha sonra aydınlatma direklerine çarpan şehirlerarası yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişini hayatını kaybettiği ve 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığı kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler yaşanan felaketin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.