Son dakika haberi | Başkentte yabancı uyruklu 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu 7 Irak ve Suriye uyruklunun gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi.

DEAŞ hücresi deşifre edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ içerisinde bomba yaptığı bilgisine ulaşılan bir şüphelinin Ankara'ya geldiğini tespit etti.

İsminin M. olduğu öğrenilen şüphelinin Ankara'ya geldikten sonra, daha önce Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ bünyesinde "polis" olarak faaliyet göstermiş ve yine çatışma bölgelerinde örgüte mühimmat temin ve dağıtım işlerinde çalışmış iki şüpheliyle birlikte hücre oluşturduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, grubun DEAŞ içerisinde geçmiş yıllarda faaliyet gösteren kişilerle temasa geçerek yedi kişilik hücre olarak faaliyet göstermeye başladıkları ve silah temin ettiklerini belirledi.

Hücre evini teknik ve fiziki olarak takibe alan ekipler, hücre evinde canlı bomba eylemlerini övücü konuşmalar yapıldığını, şüphelilerin temel ihtiyaçları temin haricinde dışarı çıkmadıklarını tespit etti.

Bunun üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı olarak dört adrese sabah erken saatlerde baskın düzenledi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüphelinin tamamı yakalandı. Yapılan aramalarda 3 tabanca ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur