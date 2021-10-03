Başkentte üç aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı - Haberler
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Başkentte üç aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Başkentte üç aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı Ankara'da trafikte seyir halindeyken kontrolsüz bir şekilde şeridini değiştirmeye çalışan otomobil sürücüsü, yoldaki motosiklete çarptı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - - Başkentte üç aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

ANKARA - Ankara'da trafikte seyir halindeyken kontrolsüz bir şekilde şeridini değiştirmeye çalışan otomobil sürücüsü, yoldaki motosiklete çarptı. Kazada can kaybı meydana gelmezken, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Sincan İlçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 06 HUZ 65 plakalı otomobilin sürücüsü aracıyla şeridini değiştirmeye çalışırken Orhan A. kontrolündeki 06 CID 858 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilip sürüklenmeye başlayan motosiklet başka bir araca çarparak durabildi. Kazanın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda, herhangi bir can kaybı meydana gelmezken, motosiklet sürücüsü Orhan A. hafif yaralandı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisinin devamı için hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anına şahit olan bir çevre sakini ise olayda otomobil sürücüsünün kusurlu olduğunu ileri sürerek, "Motosikletli arkadaşımız yolunda giderken, sağ şeritten aynasına bakmadan çıkan sürücü motosikletliye çarpıyor. Motosiklet yan devrilip kayarken, karşı şeritteki araca da çarpıp düşüyor. Motorcunun sağlık durumunun iyi olduğu söyleniyor. Sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Başkentte üç aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

Başkentte üç aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

Başkentte üç aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

Başkentte üç aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı
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