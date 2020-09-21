Son dakika haberi... Başkentte toplu taşıma araçlarının zeminlerine sosyal mesafe için yapıştırma uygulaması başladı
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Son dakika haberi... Başkentte toplu taşıma araçlarının zeminlerine sosyal mesafe için yapıştırma uygulaması başladı

Son dakika gelişmesine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riskini azaltmak ve sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla EGO'ya ait toplu taşıma araçlarının zeminlerine yapıştırmalar yerleştirmeye başladı.

Son dakika haberi... Başkentte toplu taşıma araçlarının zeminlerine sosyal mesafe için yapıştırma uygulaması başladı
21.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:32

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riskini azaltmak ve sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla EGO'ya ait toplu taşıma araçlarının zeminlerine yapıştırmalar yerleştirmeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Başkentte hizmet veren toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu sayısının sınırlandırılması ve yolcu kapasitesinin yeniden belirlenmesi üzerine harekete geçtiği bildirildi.

EGO Genel Müdürlüğünün salgınının bulaşma riskini azaltmak amacıyla sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların en az 1 metre kuralına uymasını sağlamak için EGO'ya ait toplu taşıma araçlarına zemin yapıştırmaları (sticker) yerleştirmeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, bu uygulama ile yolcuların sosyal mesafe kurallarına uymalarının sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, toplu taşıma araçlarında günlük olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını belirterek, "EGO'ya bağlı 1547 otobüsümüzün tamamına sosyal mesafeyi koruyacak şekilde stickerları yapıştırmaya başladık, çok kısa bir sürede de tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Serdar Yeşilyurt da uygulamanın toplum sağlığı için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu etiketlerle tren kapasitemizi 342'den 192'ye düşürmüştük. Normalde 150 yolcu almamız gerekirken İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre 95 yolcuya göre ayarlama yaptık. Yerleştirilen etiketlere basamayan yolcularımızdan bir diğer treni beklemesini talep ediyoruz. Gerektiği takdirde ek tren göndereceğiz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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