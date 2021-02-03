Son dakika haberi... Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmasında gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altındağ ilçesinde cesedi bulunan yabancı uyruklu bir kişinin ölümüyle ilgili başlattığı soruşturmada, olayın örgüt içi infaz olduğunu tespit etmesi üzerine terör örgütü DEAŞ mensubu 10 kişi hakkında 22 Ocak'ta gözaltı kararı çıkarmıştı.

Tamamı gözaltına alınan şüphelilerin Altındağ'da bir evde öldürdükleri R.A.M'nin cesedini dikkati çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkardıkları güvenlik kameralarına yansımıştı. Şüphelilerin ayrıca, Suriye ve Irak'taki çatışmalarda ölen DEAŞ'lıların yakınlarına "kefele" adı altında para dağıttıkları belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak