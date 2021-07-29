Son dakika haberi: Başkentte şüpheli çanta ihbarı polisi alarma geçirdi
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Son dakika haberi: Başkentte şüpheli çanta ihbarı polisi alarma geçirdi

Son dakika haberi: Başkentte şüpheli çanta ihbarı polisi alarma geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Ankara'da bir otoparkın çıkış kapısında duran şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Ankara'da bir otoparkın çıkış kapısında duran şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Çankaya ilçesi Kızılırmak Caddesi'ndeki bir otoparkın çıkışında duran şüpheli çanta ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler çevre güvenliğini sağlayarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı ve caddenin giriş çıkışını trafiğe kapattı. Bomba imha ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından şüpheli çanta kontrol edildi. Çantada herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Olayın ardından bölgede hayat normale döndü. - ANKARA

Son dakika haberi: Başkentte şüpheli çanta ihbarı polisi alarma geçirdi
Son dakika haberi: Başkentte şüpheli çanta ihbarı polisi alarma geçirdi
Son dakika haberi: Başkentte şüpheli çanta ihbarı polisi alarma geçirdi
Son dakika haberi: Başkentte şüpheli çanta ihbarı polisi alarma geçirdi
Son dakika haberi: Başkentte şüpheli çanta ihbarı polisi alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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