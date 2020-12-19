Son dakika haberi | Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
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Son dakika haberi | Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

19.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:04
Son dakika haberi | Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

Son dakika haberi: Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp 21 Aralık Pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması ile Ankara'da cadde, meydan, sokaklar ile tarihi alanlar sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yaptı, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Polis ekipleri, ayrıca iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlama kurallarına ilişkin uyardı.

Öte yandan, belediye ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında temizlik yaptı, sokak hayvanlarına yem bıraktı.

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca denetimler devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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