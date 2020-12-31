Son dakika haberi | Başkentte silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
31.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:45
Son dakika haberine göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güçlükaya Mahallesi Çağla Sokak'ta S.K, Okan S'ye silahla ateş açtı.
Yaralanan Okan S. 112 Acil Servis ekiplerince Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan