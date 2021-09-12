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Son dakika haberi... Başkentte servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 ölü

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Başkentte servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 ölü

Son dakika haberleri... Başkentte servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü.

Başkentte servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544. Cadde'de 06 C 0019 plakalı servis aracı ile Emirhan A. yönetimindeki 06 HMB 16 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, otomobilde bulunan Ebubekir D, Emirhan A. ile Baran B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, Buğra Ö. ve Eren A'yı hastaneye kaldırdı.

Buğra Ö. ve Eren A, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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