Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzon Kalesi surlarına yansıtılan görseller

Yoldan geçen bazı vatandaşların kale surlarını fotoğraflaması

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül'ün doğum günü, TRT tarafından tarihi Trabzon Kalesi surlarına yansıtılan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin fragmanı ve "İyi ki Doğdun Eren", "İyi ki Varsın Eren" yazılı video gösterisiyle kutlandı.