Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı - Haberler
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Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı

Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Kültür Sanat

Trabzon Kalesi surlarına yansıtılan görseller Yoldan geçen bazı vatandaşların kale surlarını fotoğraflaması TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül'ün doğum günü, TRT tarafından tarihi Trabzon...

TRABZON (AA) - Trabzon Kalesi surlarına yansıtılan görseller

Yoldan geçen bazı vatandaşların kale surlarını fotoğraflaması

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül'ün doğum günü, TRT tarafından tarihi Trabzon Kalesi surlarına yansıtılan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin fragmanı ve "İyi ki Doğdun Eren", "İyi ki Varsın Eren" yazılı video gösterisiyle kutlandı.

Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı

Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı

Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Son Dakika Haberleri

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