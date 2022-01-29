Son dakika haberi... Başkentte sanal bahis çetesi operasyonu: 32 kişi tutuklandı

Ülke genelinde ağına düşürdükleri vatandaşları sosyal medya hesabından paylaştıkları sahte bahis kuponlarıyla kandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hazırladıkları sahte kuponları sosyal medyada paylaşıp yüksek kazanç vaadiyle yurt genelinde tuzağa düşürdükleri insanlardan haksız kazanç elde eden 35 şüpheliyi tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, Polatlı ilçesi merkezli düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 35 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan 32'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilirken, diğer 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Binlerce kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı

Zanlıların oluşturdukları bu yöntemle binlerce kişiyi dolandırdıkları, kontrol edilen banka hesaplarından ise 30 milyon TL'lik para hareketinin olduğu öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa