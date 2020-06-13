Son dakika haberi: Başkentte sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Başkentte sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu (2)

Son dakika güncel haberi: Başkentte öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

13.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:50

Başkentte öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.

Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, bazı araçlarda hasar meydana geldi, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Yağış sırasında meydana gelen küçük çaplı kazalar nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı.

Etkili sağanak nedeniyle itfaiye birimlerine çok sayıda ihbar geldi. Ekiplerin su baskını yaşanan noktalarda tahliye işlemleri sürüyor.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Son dakika haberi: Başkentte sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Donald Trump Berat Albayrak Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Yasmin Erbil Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Göztepe Kayserispor Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Başkentte sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 17:02:30. #1.14#
title