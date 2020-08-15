Son dakika haberi: Başkentte özel toplu taşıma kooperatifleri esnafı için indirim kararı Son dakika gündem haberi... Başkentin 12 ilçesinde toplu taşımacılık hizmeti veren Özel Toplu Taşıma Kooperatifleri esnafından alınan durak katılım bedellerinde ortalama yüzde 20 oranında indirime gidildi.

Başkentin 12 ilçesinde toplu taşımacılık hizmeti veren Özel Toplu Taşıma Kooperatifleri esnafından alınan durak katılım bedellerinde ortalama yüzde 20 oranında indirime gidildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla 14 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere indirim kararı onaylandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada göre, Özel Toplu Taşıma Kooperatiflerinin pandemi döneminde yolcu sayılarının ve gelirlerinin azaldığına işaret edilerek, katılım bedellerinde ortalama yüzde 20 indirim yapma kararı alındığı belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda, Başkent'te toplu taşımacılık hizmeti veren Özel Toplu Taşıma Kooperatifleri, bundan sonra her ay ödedikleri durak katılım bedelini ortalama yüzde 20 indirimli ödeyecek.

Toplam, 248 araç işleticisi bundan sonra araç başına yıllık ortalama 600 lira ile 2 bin 150 lira tutarında indirimden yararlanacak.

Kaynak: AA