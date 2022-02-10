Başkentte otomobille çarpışan motokurye öldü (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Başkentte otomobille çarpışan motokurye öldü (2)KAZA ANI KAMERADAÇankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın hayatını kaybettiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydında yer aldı.
ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - Başkentte otomobille çarpışan motokurye öldü (2)
KAZA ANI KAMERADA
Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın hayatını kaybettiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydında yer aldı. Görüntüde, İbrahim C. yönetimindeki 34 HU 9474 plakalı otomobilin, yokuş aşağı kontrolden çıkıp hızla Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosiklete çarptığı ve motosikletin metrelerce savrulduğu görüldü.
Görüntü dökümü:
Kaza anı