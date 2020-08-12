Son dakika haberi | Başkentte marketten silahlı soygun yapan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi | Başkentte marketten silahlı soygun yapan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Ankara'da bir marketin kasasından silahlı soygunla 500 lira alarak kaçan şüpheli tutuklandı.

Son dakika haberi | Başkentte marketten silahlı soygun yapan şüpheli tutuklandı
12.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:29

Ankara'da bir marketin kasasından silahlı soygunla 500 lira alarak kaçan şüpheli tutuklandı.

Karapürçek Mahallesi 281 Sokak'ta bulunan markete akşam saatlerinde gelen E.Ç, iş yeri sahibini pompalı tüfekle tehdit edip, kasadaki 500 lirayı alarak olay yerine çağırdığı taksiyle kaçtı.

İhbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Market sahibi İ.C'nin ifadesi üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi Çankırı Caddesi üzerinde Ulus istikametine giderken elindeki pompalı tüfekle yakaladı. Şüphelinin üzerinde soygunda alarak kaçtığı 500 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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