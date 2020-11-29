Başkentte Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Başkentte Kovid-19 tedbirleri denetlendi

29.11.2020 13:31 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:41

Ankara'nın Sincan ilçesinde toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Duman ile belediye, sağlık ve emniyet birimlerinin katıldığı denetimlerde, trafik polisleri tarafından durdurulan halk otobüsü ve minibüslerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyum ile alınan tedbirler kontrol edildi.

Görüştüğü yolculardan kurallara eksiksiz uymalarını isteyen Küçük, belirlenen toplu taşıma araçlarına kapasitesinin üzerinde yolcu alındığını gören vatandaşların şikayette bulunmasını istedi.

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Denetimlerde yolcu ve sürücülerin genelinin maskelerini düzgün taktığı ve mesafe kurallarına uyduğu görülürken, maskesini düzgün takmayan bir dolmuş sürücüsü hakkında da işlem yapıldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yoğunlaştırılmış denetimlerin sürdüğünü söyledi.

Jandarma dahil 15 trafik ekibindeki 38 personelin toplu taşıma araçlarında ve taksilerde denetim yaptığını belirten Küçük, dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli yapılıp yapılmadığı, yolcuların maske ve mesafe kurallarına uyup uymadığının kontrol edildiğini kaydetti.

Küçük, yolcu ve sürücülerden bazılarının HES kodlarının da kontrol edildiğini sözlerine ekledi.

Başkentte Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Başkentte Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Başkentte Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Başkentte Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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Son dakika gündem: Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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