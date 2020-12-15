Son dakika haberi! Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
Son dakika haberine göre Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince7-13 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 74 bin 900 kaçak makaron, 15 ton 367 litre karışımlı kaçak akaryakıt, 6 bin 510 muhtelif kaçak eşya, 2 bin 46 paket kaçak sigara, 442 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 3 bin 674 kaçak ilaç, 172 kilogram kaçak tütün, 57 kaçak cep telefonu ve 1 tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan