Son dakika haberi... Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı
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Son dakika haberi... Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 17-26 Mart'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapan 4 şüpheli ile 4 kullanıcı gözaltına alındı.

Aramalarda 130 gram kubar esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram salvia, bir uyuşturucu hap, 48 küçük saksıda kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, bir ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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