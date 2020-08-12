Son dakika haberi | Başkentte izinsiz gösteriye müdahale: 25 gözaltı Bir son dakika haberine göre Ankara'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 25 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 25 kişiyi gözaltına aldı. Kolej Meydanı'nda bir araya gelen ve kendilerini "Ankara Kadın Platformu" olarak adlandıran gruptakiler, yolu trafiğe kapatarak izinsiz gösteri yapmak istedi. Polisin uyarılarına riayet etmeyen gruptakilerden güvenlik güçlerine şişe ve boya atılması üzerine gruba müdahale edildi. Bu sırada çıkan arbede sonucu gözaltına alınan 25 kişi, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaynak: AA