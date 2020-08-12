Son dakika haberi | Başkentte izinsiz gösteriye müdahale: 25 gözaltı
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Son dakika haberi | Başkentte izinsiz gösteriye müdahale: 25 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Ankara'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 25 kişiyi gözaltına aldı.

Son dakika haberi | Başkentte izinsiz gösteriye müdahale: 25 gözaltı
12.08.2020 20:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:30

Ankara'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 25 kişiyi gözaltına aldı.

Kolej Meydanı'nda bir araya gelen ve kendilerini "Ankara Kadın Platformu" olarak adlandıran gruptakiler, yolu trafiğe kapatarak izinsiz gösteri yapmak istedi.

Polisin uyarılarına riayet etmeyen gruptakilerden güvenlik güçlerine şişe ve boya atılması üzerine gruba müdahale edildi.

Bu sırada çıkan arbede sonucu gözaltına alınan 25 kişi, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

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