Son dakika haberi... Başkentte hırsızlık operasyonu
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Son dakika haberi... Başkentte hırsızlık operasyonu

Bir son dakika haberine göre Ankara'da iki ayrı ilçede toplam 11 ayrı eve girerek, 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 zanlı tutuklandı.

Son dakika haberi... Başkentte hırsızlık operasyonu
16.09.2020 07:31 | Son Güncelleme: 16.09.2020 08:10

Ankara'da iki ayrı ilçede toplam 11 ayrı eve girerek, 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 zanlı tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ağustos ayı içerisinde il genelinde evden hırsızlık olaylarının artması üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu.

Ekipler yürütülen çalışmalarla, hırsızlık zanlılarının geliş ve gidiş istikametlerinde 30 kilometre boyunca 123 güvenlik kamerasını inceleyerek olayları gerçekleştirdikleri belirlenen B.U, D.U, C.U, Ç.U ve A.G.'nin kimliklerini tespit etti.

Takibe alınan zanlılar, hırsızlık amacı ile girdikleri bir binada daire kapısını zorladıkları anda polis ekiplerinin operasyonu ile suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, çeşitli tarihlerde özelikle dairelerin kilitlenmemiş kapı dillerini şampuan kutusundan kestikleri sert plastik ile açarak ikametlere girdikleri ve 11 evden yaklaşık 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Zanlıların genelde üçlü, dörtlü ve beşli grup halinde gittikleri hırsızlık olayları sonrası, izlerini kaybettirmek için ticari taksiye bindikleri ve girdikleri hastanelerin farklı kapılarından çıktıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

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