Son dakika haberleri | Başkentte FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı
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Son dakika haberleri | Başkentte FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturmasında haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 kişiden 7'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturmasında haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 kişiden 7'si gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgüt hiyerarşisi içerisinde "ev abiliği", "belletmen", "bölge talebe mesulü", "izdivaç mesulü" ve "öğretmen" konumunda bulunan ByLock kullanıcısı 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 7'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika haberleri | Başkentte FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı
Son dakika haberleri | Başkentte FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı
Son dakika haberleri | Başkentte FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı
Son dakika haberleri | Başkentte FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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