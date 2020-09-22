Son dakika haberi... Başkentte fazla yolcu alan minibüse idari işlem yapıldı Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanlığı, Başkentte yapılan kontrolde, 20'si ayakta olmak üzere toplam 35 yolcunun olduğu minibüse gerekli idari işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Başkentte yapılan kontrolde, 20'si ayakta olmak üzere toplam 35 yolcunun olduğu minibüse gerekli idari işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından "Covid seyahatle ölüme tam gaz." başlığıyla yapılan paylaşımda, "Jandarma Trafik Timi tarafından Ankara'da yapılan kontrolde, 20'si ayakta olmak üzere toplam 35 yolcunun olduğu minibüs durdurularak gerekli idari işlemler yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe