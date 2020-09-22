Son dakika haberi... Başkentte fazla yolcu alan minibüse idari işlem yapıldı
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Son dakika haberi... Başkentte fazla yolcu alan minibüse idari işlem yapıldı

Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanlığı, Başkentte yapılan kontrolde, 20'si ayakta olmak üzere toplam 35 yolcunun olduğu minibüse gerekli idari işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Son dakika haberi... Başkentte fazla yolcu alan minibüse idari işlem yapıldı
22.09.2020 20:49 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:52

Jandarma Genel Komutanlığı, Başkentte yapılan kontrolde, 20'si ayakta olmak üzere toplam 35 yolcunun olduğu minibüse gerekli idari işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından "Covid seyahatle ölüme tam gaz." başlığıyla yapılan paylaşımda, "Jandarma Trafik Timi tarafından Ankara'da yapılan kontrolde, 20'si ayakta olmak üzere toplam 35 yolcunun olduğu minibüs durdurularak gerekli idari işlemler yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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