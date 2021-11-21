Başkentte "Bangladeş Silahlı Kuvvetler Günü" kutlandı - Haberler
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Başkentte "Bangladeş Silahlı Kuvvetler Günü" kutlandı

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Bangladeşlilerin Türk milli mücadelesine verdiği destek ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu hayranlığın Türk milleti tarafından her zaman minnetle anıldığını söyledi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Bangladeşlilerin Türk milli mücadelesine verdiği destek ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu hayranlığın Türk milleti tarafından her zaman minnetle anıldığını söyledi.

"Bangladeş Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla düzenlenen resepsiyona Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ve Bangladeş'in Ankara Askeri Ataşesi Raşid İkbal ile çok sayıda konuk katıldı.

Avsever, buradaki konuşmasında, Türk ve Bangladeş halkları arasında tarihi ve kültürel ilişkiler bulunduğunu, bu ilişkilerin karşılıklı saygı, güven ve derin dostluk hisleri üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Bangladeşlilerin de aralarında bulunduğu Güney Asya Müslümanlarının Türk milli mücadelesine verdiği maddi ve manevi desteğe vurgu yapan Avsever, "Ayrıca Bengal halkının büyük liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu derin saygı ve hayranlığın bilincindeyiz. Bengal halkının Türk milli mücadelesine verdiği destek ve Atatürk'e duyduğu hayranlık, Türk halkı tarafından her zaman minnetle anılmaktadır ve anılacaktır." ifadesini kullandı.

Avsever, iki ülkenin birbirine milli ve uluslararası konularda destek verdiğini vurgulayarak, silahlı kuvvetler arasındaki iş birliğinin de her geçen gün gelişerek devam ettiğini söyledi.

Büyükelçi Mannan da 2021'in Bangladeş'in bağımsızlığının 50'inci, kurucu lider Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın da doğumunun 100. yılı olduğunu söyledi.

Ülkesinin bağımsızlıktan bu yana gelişen bir ülke olduğuna işaret eden Mannan, "Bangladeş, 1,2 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Türkiye'nin Asya'daki 2'inci en büyük ticaret partneri. Ayrıca Bangladeş, Türkiye'nin 4'üncü en büyük savunma sanayi ürünü alıcısı." diye konuştu.

Bangladeş'in Ankara Askeri Ataşesi İkbal de Bangladeş ordusunun Birleşmiş Milletler'de (BM) en büyük sayıda barış gücü bulunduran ordular arasında yer aldığını, Bangladeş ordusunun altyapı inşasından afetle mücadeleye birçok alanda BM çatısı altında hizmet verdiğini belirtti.

Başkentte Bangladeş Silahlı Kuvvetler Günü kutlandı

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AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

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