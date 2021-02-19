Apartmanda doğal gaz patlaması: 2 yaralı
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Apartmanda doğal gaz patlaması: 2 yaralı

19.02.2021 02:31 | Son Güncelleme: 19.02.2021 02:49

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde, doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde, doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harb-İş 1 Sitesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada sırasında evde bulunan Kenan İzvermez ile engelli kızı Dilara İzvermez yaralandı. Anne Fatma ile oğlu Mehmet Akif İzvermez ise olayı yara almadan atlattı.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından kendilerini dışarı atan apartman sakinleri, ekiplerin çalışmalarını izledi.

Bazı vatandaşların, soğuktan korunmak için araçlarında bekledikleri görüldü.

Apartmandakilerin tamamen tahliye edilmesinin ardından Başkent Doğal Gaz ekipleri, gaz kaçağı olup olmadığına ilişkin ölçüm yaptı.

Patlamanın etkisiyle binanın duvarlarından kopan beton parçalarının caddeye saçıldığı görüldü.

Apartman yöneticisi Fevzi Daldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yattığı sırada meydana gelen patlamayı deprem olarak algıladığını söyledi.

Telaşla aşağı indiğinde doğal gaz patlaması yaşandığını öğrendiklerini belirten Daldal, vücutlarının çeşit yerlerinde yanıklar oluşan yaralıların, bilinçleri açık bir şekilde hastaneye götürüldüklerini ifade etti.

Apartmanda doğal gaz patlaması: 2 yaralı
Apartmanda doğal gaz patlaması: 2 yaralı
Apartmanda doğal gaz patlaması: 2 yaralı
Apartmanda doğal gaz patlaması: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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