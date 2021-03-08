Son dakika haberi | Başkentte alışveriş merkezine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' standı açıldı
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Son dakika haberi | Başkentte alışveriş merkezine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' standı açıldı

08.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:30
Son dakika haberi | Başkentte alışveriş merkezine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' standı açıldı

Son dakika haberleri... Ankara'da bir alışveriş merkezine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ve 'Uyuma' aplikasyonu stantları açıldı.

Ankara'da bir alışveriş merkezine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ve 'Uyuma' aplikasyonu stantları açıldı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mamak ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine Narkonokta standı kurdu. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ve 'Uyuma' mobil uygulama tanıtımı yapılan etkinlikte, yaklaşık 250 anne ve anne adayı ile görüşüldü. - ANKARA

Son dakika haberi | Başkentte alışveriş merkezine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' standı açıldı
Son dakika haberi | Başkentte alışveriş merkezine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' standı açıldı
Son dakika haberi | Başkentte alışveriş merkezine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' standı açıldı
Son dakika haberi | Başkentte alışveriş merkezine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' standı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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