Başkentte 11 katlı binanın 5. katında korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkentte 11 katlı binanın 5. katında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Mamak ilçesinde 11 katlı bir binanın 5. katında çıkan yangından dolayı çok sayıda vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 11 katlı bir binanın 5. katında çıkan yangından dolayı çok sayıda vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Ankara'nın Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında olay yerine 10 ambulans sevk edilirken çok sayıda vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etti. - ANKARA

Başkentte 11 katlı binanın 5. katında korkutan yangın
Başkentte 11 katlı binanın 5. katında korkutan yangın
Başkentte 11 katlı binanın 5. katında korkutan yangın
Başkentte 11 katlı binanın 5. katında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaşlı kadının itfaiye talebi yanlış anlaşılınca mahalle karıştı! Yangına diye gittiler, banyoda kilitli kaldığını öğrendiler
Yaşlı kadının itfaiye talebi yanlış anlaşılınca mahalle karıştı! Yangına diye gittiler, banyoda kilitli kaldığını öğrendiler
Genç kadın dakikalarca dayak yedi, çevredekiler müdahale etmek yerine kayda girdi
Genç kadın dakikalarca dayak yedi, çevredekiler müdahale etmek yerine kayda girdi
Başkentte sinir krizi geçiren bir kişi evini yakıp bileklerini kesti
Başkentte sinir krizi geçiren bir kişi evini yakıp bileklerini kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Burak Sergen Necati Şaşmaz
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Şenol Güneş Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkentte 11 katlı binanın 5. katında korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 19:43:15. #1.13#

title