Son dakika haber: Başkent'te 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada
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Son dakika haber: Başkent'te 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Başkent'te 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada Ankara'nın Sincan ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Başkent'te 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Olay Ankara'nın Sincan İlçesi'nde gerçekleşti. 5 aracın dahil olduğu zincirleme kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ayaş Caddesi üzerinden Sincan Merkez istikametine seyir halinde olan Osman K. idaresindeki 34 ECY 712 plakalı otomobil, Doktor Sokak girişine geldiği sırada Ayaş Caddesi ile Bahçe Caddesi kavşağında kırmızı ışıkta beklemekte olan Ahmet Ç'nin kullandığı 06 CHY 325 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpma neticesinde savrulan otomobil önünde beklemekte olan Kaan K. G. idaresindeki 34 SV 8681 plakalı araca ve Kutsal B. idaresindeki 06 T 3076 plakalı araca yine çarpmanın etkisi ile önünde duran sürücü Ömer E.Y'nin kullandığı 64 LS 406 plakalı araca arkadan çarpması sonucunda zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza sonucunda 2 çocuk 5 yetişkin olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından konu takip ediliyor.

Son dakika haber: Başkent'te 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada
Son dakika haber: Başkent'te 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada
Son dakika haber: Başkent'te 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada
Son dakika haber: Başkent'te 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada
Son dakika haber: Başkent'te 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada
Son dakika haber: Başkent'te 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada
Son dakika haber: Başkent'te 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada
Son dakika haber: Başkent'te 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada
Son dakika haber: Başkent'te 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada
Son dakika haber: Başkent'te 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada
Son dakika haber: Başkent'te 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe

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