Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 8 gözaltı

ANKARA (Haberler.com) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu" ile ilgili "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 6 aylık yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde değişik tarihlerde 24 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan 24 ayrı çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 27 kişi ve bu şahıslardan uyuşturucu madde satın alan 40 kişi hakkında ise adli işlemler yapıldı. Bu şüphelilerden 13 tanesi de tutuklandı.

10 ŞÜPHELİDEN 8 TANESİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürerek bugün sabah saat 07.00 sıralarında 10 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 10 şüphelinin yakalanması adına gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken diğer 2 şüphelinin yakalanması adına sürdürülen çalışma devam ediyor.

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda toplam 810,85 gram eroin, 103,72 gram metamfetamin, 2,53 gram skunk esrar maddesi, 10 adet sentetik ecza, uyuşturucu maddelerin tartımı ve satışa hazır hale getirilmesinde kullanılan 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 11 bin 960 TL ele geçirildi.