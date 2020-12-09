Son dakika haberi! Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

09.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:00
Son dakika haberi! Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberler: Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yenimahalle ilçesinde yaptıkları çalışmada 5607 SKM-6136 SKM ve Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından 4 şahıs yakalandı.

Zanlılarla birlikte, 3.695 litre etil alkol, 83 adet anason sıvı kiti, 3.703 adet etil alkol marka ambalaj etiketi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 gr esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca 4 şahsa sokağa çıkma yasağı ihlalinden 12.600 TL idari yaptırım cezası uygulanmadı.

Öte yandan, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda 5607 SKM ve TCK 187 suçundan 4 şahıs yakalandı. Toplam 83.522 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. - ANKARA

Son dakika haberi! Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber... Başkent'te DAEŞ operasyonu: 18 gözaltı
Son dakika haber... Başkent'te DAEŞ operasyonu: 18 gözaltı
İzmir'de uyuşturucu ve cinsel içerikli ürün operasyonu: 4 gözaltı (2)- Yeniden
İzmir'de uyuşturucu ve cinsel içerikli ürün operasyonu: 4 gözaltı (2)- Yeniden
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Mehmet Ersoy Mustafa Destici Muhsin Fahrizade
Magazin Öner Erkan Sezen Aksu Gonca Vuslateri Aras Bulut İynemli
Spor Sörloth Ozan Tufan Samet Aybaba Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 14:01:47. #1.15#
title