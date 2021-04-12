Başkent'te trafik kazası: 4 yaralı
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Başkent'te trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te trafik kazası: 4 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Başkent'te trafik kazası: 4 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 06 BAS 241 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik levhasına çarptı ardından da devrildi. Kazada araçta bulunan E.C.Ü., K.G.Ü., Ş.Ü. ve G.Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak verildi.

Başkent'te trafik kazası: 4 yaralı
Başkent'te trafik kazası: 4 yaralı
Başkent'te trafik kazası: 4 yaralı
Başkent'te trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE

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