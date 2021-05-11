Son dakika haberi | Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haberi | Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi 12. Cadde ile Hürriyet Caddesi kavşağında meydana gelen kazada 06 LTR 48, 01 C 7069 ve 06 BVF 205 plakalı araçlar zincirleme trafik kazası yaptı. Kazada, 06 LTR 48 plakalı araçta bulunan S.B. ve 01 C 7069 plakalı araçta bulunan A.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Son dakika haberi | Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE

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