Son dakika haberi... Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haberi... Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberi... Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi 12. Cadde ile Hürriyet Caddesi kavşağında meydana gelen kazada, 06 LTR 48, 01 C 7069 ve 06 BVF 205 plakalı araçlar zincirleme trafik kazası yaptı. Kazada, 06 LTR 48 plakalı araçta bulunan S.B. ve 01 C 7069 plakalı araçta bulunan A.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. - ANKARA

Son dakika haberi... Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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