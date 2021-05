Son dakika haberi... Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi 12. Cadde ile Hürriyet Caddesi kavşağında meydana gelen kazada, 06 LTR 48, 01 C 7069 ve 06 BVF 205 plakalı araçlar zincirleme trafik kazası yaptı. Kazada, 06 LTR 48 plakalı araçta bulunan S.B. ve 01 C 7069 plakalı araçta bulunan A.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı