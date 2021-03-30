Son dakika haberleri | Başkent'te ters yönde ilerleyen minibüs otomobile böyle çarptı: 1 ölü
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Son dakika haberleri | Başkent'te ters yönde ilerleyen minibüs otomobile böyle çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Başkent'te ters yönde ilerleyen minibüs otomobile böyle çarptı: 1 ölü Ankara'nın Altındağ ilçesinde ters yönde ilerleyen minibüs, bir otomobile çarptı.

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Başkent'te ters yönde ilerleyen minibüs otomobile böyle çarptı: 1 ölü

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde ters yönde ilerleyen minibüs, bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken o anlar ise güvenler kameralarına yansıdı.

Kaza, geçen cuma günü saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesi Çamlıpete Caddesi ile Koçak Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. İddialara göre, Çamlıtepe Caddesi'nde hareket eden 6 kişinin de bulunduğu İbrahim E. yönetimindeki 06 CEF 596 plakalı minibüs ters yönde hızlı bir şekilde ilerlediği esnada Koçak Sokak üzerinde ilerleyen Hasan Gökçe yönetimindeki 71 AAH 367 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, minibüsün önünde sürüklenerek kaldırıma çıktı. Otomobil sürücüsü Gökçe, araç içinde sıkışarak hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde otomobil sürücüsü Hasan Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri ise minibüs sürücüsü İbrahim E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise çevredeki bir iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İbrahim E.'nin bugün serbest bırakıldığını öğrenen Hasan Gökçe'nin yakınları, kazada kural ihlali yaptığını öne sürerek, tutuklanmasını istedi. Hasan Gökçe'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri | Başkent'te ters yönde ilerleyen minibüs otomobile böyle çarptı: 1 ölü
Son dakika haberleri | Başkent'te ters yönde ilerleyen minibüs otomobile böyle çarptı: 1 ölü
Son dakika haberleri | Başkent'te ters yönde ilerleyen minibüs otomobile böyle çarptı: 1 ölü
Son dakika haberleri | Başkent'te ters yönde ilerleyen minibüs otomobile böyle çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY

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