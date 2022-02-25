Son dakika haberi: Başkent'te sokak köpekleri terör estiriyor
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı bir köpeği vatandaşlar kurtardı.
ELMADAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı bir köpeği vatandaşlar kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Elmadağ ilçesinde çok sayıda sokak köpeği bir köpeğe saldırdı. Köpeği adeta parçalayan sürüye vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşların müdahalesi ile köpek kurtarıldı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa