Son dakika haberi: Başkent'te sokak köpekleri terör estiriyor - Haberler
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Son dakika haberi: Başkent'te sokak köpekleri terör estiriyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Başkent'te sokak köpekleri terör estiriyor

Son dakika habere göre Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı bir köpeği vatandaşlar kurtardı.

ELMADAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı bir köpeği vatandaşlar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Elmadağ ilçesinde çok sayıda sokak köpeği bir köpeğe saldırdı. Köpeği adeta parçalayan sürüye vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşların müdahalesi ile köpek kurtarıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Elmadağ, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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