Son dakika haberi: Başkent'te sokak köpekleri terör estiriyor

ELMADAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı bir köpeği vatandaşlar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Elmadağ ilçesinde çok sayıda sokak köpeği bir köpeğe saldırdı. Köpeği adeta parçalayan sürüye vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşların müdahalesi ile köpek kurtarıldı. - ANKARA

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