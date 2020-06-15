Son dakika haberi! Başkent'te "Sinyal" operasyonu Son dakika haberleri... Başkent'te "Sinyal" operasyonu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince "Oto Hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Başkent'te "Sinyal" operasyonu

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince "Oto Hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma dosyası kapsamında 4 ay süren projeli çalışma başlatılmış, "Oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işleyen 9 şüpheli şahıs tespit edildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine yapılan ihbar doğrultusunda, Müştekilerin, Rent A Car firmalarından kiralanan otoları, teslim etmesi gereken tarihte geri getirmeyen H.Ö, R.G. ve S.Ö. isimli şüpheliler hakkında şikayette bulunması üzerine, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalarda; Şüphelilerin, kiralamış oldukları otoların GPS sinyallerini devre dışı bıraktığı anlaşıldı.

PTS, Mobese, Benzinlik ve çeşitli kameralar incelenmesi sonucunda, otoların bazılarının şüpheli H.Y., B.K. ve B.K. tarafından Konya İline, bazılarının ise R.G. tarafından Bursa iline götürüldüğü tespit edildi.

Konya İline götürülen bazı otoların, şüpheli A.Y. tarafından change yapılmak üzere şasi ve motor numaraları yok edildiği, bazılarının ise parçalanarak satıldığı, Bursa İline götürülen otonun, şüpheli S.T. ve İ.Ç. tarafından, tamir edilemeyecek boyutta ağır hasarlı otoya, şasi numarasını değiştirmek suretiyle, change yaparak üçüncü iyiniyetli şahıslara sattıkları tespit edildi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, yapılan çalışmalar sonucunda; 1 adet çalıntı ve change oto, 1 adet çalıntı ve tescil bilgileri yok edilmiş oto, 3 adet çalıntı oto olmak üzere toplam 5 adet suç ve suç unsuru belirlendi.

"Sinyal operasyonuyla evlerine operasyon düzenlendi"

Oto hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu olaya karıştığı tespit edilen, H.Y, H.Ö., B.K., B.K., A.Y., S.Ö., R.G., İ.Ç. VE S.M. isimli 9 şahıs, 09.06.2020 günü Ankara, İstanbul, Konya ve Bursa ilinde yapılan eş zamanlı Sinyal operasyonu sonucunda yakalandı.

"Yakalanan şüpheliler, kiraladıkları 2 adet otoyu da parçalayıp Change yapacaklardı"

Şüpheli şahısların yakalandıkları esnada kullanmakta olduğu 2 adet otonun da aynı yöntemle kiralanan otolardan olduğu tespit edilmiş, elde edilen otolar, GPS sinyali kesilmeden ve parçalanmadan sahiplerine teslim edildi.

Şüpheliler, yapılan tahkikat sonucunda, Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA