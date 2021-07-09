Son dakika haberi: Başkent'te sevgilisini eşinden kıskanıp öldüren kadına 15 yıl hapis
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Son dakika haberi: Başkent'te sevgilisini eşinden kıskanıp öldüren kadına 15 yıl hapis

Son dakika haberi: Başkent'te sevgilisini eşinden kıskanıp öldüren kadına 15 yıl hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'da sevgilisini aynı evde yaşadığı nikahlı eşinden kıskandığı için öldürmekten yargılanan kadın, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da sevgilisini aynı evde yaşadığı nikahlı eşinden kıskandığı için öldürmekten yargılanan kadın, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde nikahlı eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşayan Önder Ç., sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk ile yaşadığı tartışma sonrası bıçaklanarak öldürülmüştü. Emniyet ekipleri, Önder Ç.'nin sevgilisi Kavuştuk tarafından öldürüldüğünü belirlemişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Kavuştuk, sevgilisini nikahlı eşi Seher Ç.'den kıskandığı için bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

"Uyuşturucunun etkisindeydim"

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu olarak yargılanan Kavuştuk, sevgilisini öldürme kastının bulunmadığını savundu. Savcılıkta verdiği ifadesini tekrarlayan sanık, "Olay günü Önder'le yürüyüşe çıktık ve ilişki konusunda bana söz verdi. Eve döndüğümüzde Önder uyumak istediğini söyledi. Eşi Seher de Önder'le birlikte olmak istediğini belirtince kapıyı arkadan kilitledim. Seher kapıyı zorlayınca Önder de bana yumruk attı ve Seher'in yanına gitti. Bu durum sonrası ben de öfkelenip mutfaktan bıçağı aldım ve Önder'i salonda beklemeye başladım. Uyuşturucunun etkisiyle ne olduğunu tam hatırlamıyorum, korkutmak için bıçağı kaldırdım ve en son Önder'in yerde yattığını gördüm. Öldürme gibi bir niyetim yoktu" dedi.

Karar duruşmasında mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısına verdiği mütalaasında bir değişiklik olup olmadığını sordu. Savcı da bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrarlayarak, sanık Kavuştuk hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Mütalaaya karşı son sözünü söyleyen Kavuştuk, öldürmek istemediğini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdiği sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezası verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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