Başkent'te sel sonrası araçlar su altında kaldı
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Başkent'te sel sonrası araçlar su altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da yağış nedeniyle Yenimahalle ilçesinde araçlar sel suları altında kaldı.

Ankara'da yağış nedeniyle Yenimahalle ilçesinde araçlar sel suları altında kaldı.

Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yenimahalle ilçesinde araçlar sel suları altında kaldı. İvedik, Ostim ve Turgut Özal Mahallesi civarında yağış etkili oldu. Bazı noktalarda aralarında kamyonlarında olduğu araçlar su altına kaldı. - ANKARA

Başkent'te sel sonrası araçlar su altında kaldı
Başkent'te sel sonrası araçlar su altında kaldı
Başkent'te sel sonrası araçlar su altında kaldı
Başkent'te sel sonrası araçlar su altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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