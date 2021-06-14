Başkent'te sel sonrası araçlar su altında kaldı

Ankara'da yağış nedeniyle Yenimahalle ilçesinde araçlar sel suları altında kaldı.

Ankara'da yağış nedeniyle Yenimahalle ilçesinde araçlar sel suları altında kaldı.

Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yenimahalle ilçesinde araçlar sel suları altında kaldı. İvedik, Ostim ve Turgut Özal Mahallesi civarında yağış etkili oldu. Bazı noktalarda aralarında kamyonlarında olduğu araçlar su altına kaldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı