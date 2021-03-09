Son dakika haberi: Başkent'te PKK kuryesi 3 şahıs yakalandı
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Son dakika haberi: Başkent'te PKK kuryesi 3 şahıs yakalandı

09.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:05
Son dakika haberi: Başkent'te PKK kuryesi 3 şahıs yakalandı

Son dakika haberi: Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın içerisinde kuryelik yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın içerisinde kuryelik yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın kurye ve işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olay yerinde yapılan aramalarda bulunan 1 adet av tüfeği ve çok sayıdaki örgütsel kitap ile dijital materyallere de el konuldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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