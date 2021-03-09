Son dakika haberi: Başkent'te PKK kuryesi 3 şahıs yakalandı

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın içerisinde kuryelik yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın kurye ve işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olay yerinde yapılan aramalarda bulunan 1 adet av tüfeği ve çok sayıdaki örgütsel kitap ile dijital materyallere de el konuldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı