Başkent'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Başkent'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

07.11.2020 23:30 | Son Güncelleme: 07.11.2020 23:41
Başkent'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlere çarptı.

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Samsun yolu Ankara istikameti Ortaköy mevkisinde meydana geldi. Mustafa K. idaresindeki 06 GHK 28 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa K., Hamide K. ve İbrahim A. araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri araçta sıkışan yaralıları çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde yaralı Hamide K'ya, İbrahim A.'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk ederken, otomobil sürücüsü Mustafa K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan salça, turşu ve tarhana gibi yiyeceklerin yola saçıldığı görüldü. Jandarma ve polis ekipleri, trafiğin düzenli akışı için yolda güvenlik önlemi aldı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Başkent'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Başkent'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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