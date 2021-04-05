Başkent'te market işletmecisine elektrik çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkent'te market işletmecisine elektrik çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Haymana ilçesinde market işleten bir kişiye elektrik çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde market işleten bir kişiye elektrik çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haymana ilçesinde market işleten Mert Selvi arızalanan üçlü prizi kendi imkanları ile tamir etmeye çalıştı. Selvi, şartelleri indirmesine rağmen sanayi hattı olmasından dolayı yine de akıma kapılmaktan kurtulamadı. Elektrik çarpma anı güvenlik kamerasına yansırken, Selvi, ellerinde ve vücudunun bazı bölgelerinde morarmalar olduğunu söyledi.

(Alpay Atcı/İHA)

Başkent'te market işletmecisine elektrik çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Başkent'te market işletmecisine elektrik çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Başkent'te market işletmecisine elektrik çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Başkent'te market işletmecisine elektrik çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Burak Deniz Hülya Avşar
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Şenol Güneş Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkent'te market işletmecisine elektrik çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 16:46:13. #1.16#
title