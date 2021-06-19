Son dakika haberi | Başkent'te mahalle sakinlerinden kaza tepkisi

Son dakika haberi: Ankara'nın Sincan ilçesinde bir haftada üç kazanın yaşandığı sokağın sakinleri önlem alınmasını istedi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir haftada üç kazanın yaşandığı sokağın sakinleri önlem alınmasını istedi. Mahallelinin tepkisine sebep olan son kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi Dinçer Caddesi kavşağında yaşanan kazalara mahalle sakinleri tepki gösterdi. Mahalle sakinleri sokakta sürekli kaza olduğunu belirterek, en son bir hafta içinde 3 kazanın yaşandığını söylediler. Yaşanan kazalar sonrası çıkan kavgaların, gürültülerin kendilerini rahatsız ettiğini anlatan mahalle sakinleri, bir an önce önlem alınmasını istediler. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı