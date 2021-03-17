Son dakika haberi: Başkent'te kaçak göçmen operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Başkent'te kaçak göçmen operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

17.03.2021 21:08 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:14

Son dakika 3. sayfa haberi: Başkent'te kaçak göçmen operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı Ankara'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önlemeye yönelik 7 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başkent'te kaçak göçmen operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Ankara'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önlemeye yönelik 7 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önlemeye yönelik 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 kadın da polis ekiplerince kurtarıldı. Operasyonda, 135 bin 90 TL, 680 euro, 36 dolar ve çok sayıdaki pasaport ile dijital materyale de el konuldu.

Son dakika haberi: Başkent'te kaçak göçmen operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi: Başkent'te kaçak göçmen operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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