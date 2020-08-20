Son dakika haberi! Başkent'te kaçak göçmen operasyonu
Son dakika 3. sayfa haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada yasa dışı yollarla ülkeye giren 16 göçmen yakalandı.
20.08.2020 10:44 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:01
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada yasa dışı yollarla ülkeye giren 16 göçmen yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Etimesgut ilçesinde polis ekiplerinin yaptıkları uygulama sırasında 13 Suriyeli, 2 Afgan ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere yurda kaçak yollarla giren 16 göçmen ve göçmenleri Ankara'ya getiren 2 şüpheli yakalandı. Yabancıların sınır dışı edilmesi için gereken işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. - ANKARA
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA