Son dakika haberi! Başkent'te kaçak göçmen operasyonu Son dakika 3. sayfa haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada yasa dışı yollarla ülkeye giren 16 göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada yasa dışı yollarla ülkeye giren 16 göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Etimesgut ilçesinde polis ekiplerinin yaptıkları uygulama sırasında 13 Suriyeli, 2 Afgan ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere yurda kaçak yollarla giren 16 göçmen ve göçmenleri Ankara'ya getiren 2 şüpheli yakalandı. Yabancıların sınır dışı edilmesi için gereken işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA