Son dakika haberi: Başkent'te depoda meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi: Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binanın alt katında bulunan depoda yaşanan patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binanın alt katında bulunan depoda yaşanan patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Atatürk Mahallesi İnci sokak üzerinde bulunan bir binanın altında depo olarak kullanılan kısımda gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Bir kişinin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı